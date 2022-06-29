Картофельный салат «по-русски» удивил участников саммита НАТО

Картофельный салат «по-русски» на саммите НАТО оказался вкуснее остальных. Как сообщает РИА Новости, удивившее посетителей съезда блюдо распродали всего за несколько часов.

Участники мероприятия рассказали, что оно находилось на верхней строчке меню и предлагалось по цене в 8 евро за порцию. Состав: горох, картофель, морковь и майонез.

«Русский салат на саммите НАТО? Я немного удивлен таким выбором блюда», — заявил журналист Reuters Иньяки Лопес.

Необычный салат шокировал западных чиновников и журналистов после информации о планах участников саммита официально назвать Россию «угрозой» для НАТО. Несмотря на это, из-за ажиотажного спроса его раскупили за несколько часов.