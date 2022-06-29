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28 минут назад

Картофельный салат «по-русски» удивил участников саммита НАТО

Елена Прошина

Картофельный салат «по-русски» на саммите НАТО оказался вкуснее остальных. Как сообщает РИА Новости, удивившее посетителей съезда блюдо распродали всего за несколько часов.

Картофельный салат «по-русски» удивил участников саммита НАТО
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Участники мероприятия рассказали, что оно находилось на верхней строчке меню и предлагалось по цене в 8 евро за порцию. Состав: горох, картофель, морковь и майонез.

«Русский салат на саммите НАТО? Я немного удивлен таким выбором блюда», — заявил журналист Reuters Иньяки Лопес.

Необычный салат шокировал западных чиновников и журналистов после информации о планах участников саммита официально назвать Россию «угрозой» для НАТО. Несмотря на это, из-за ажиотажного спроса его раскупили за несколько часов.

Напомним, что 28 июня в Мадриде стартовал саммит НАТО, на котором страны альянса собираются принять новую стратегию, по которой Россия будет обозначена «непосредственной угрозой коллективной безопасности».

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