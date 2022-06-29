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1 час назад

Канцлер Германии Шольц рассмеялся после вопроса о гарантиях безопасности Украине

Российская Газета

Канцлер Германии Олаф Шольц во время пресс-конференции по итогам саммита G7 не смог сдержать смех, услышав вопрос о гарантиях безопасности Украине. При этом политик ушел от ответа, сказав только "Да", "Мог бы", "Это все".

Видеозапись с мероприятия опубликовала газета Die Welt.

Представительница немецкого СМИ попросила Шольца сообщить подробности, какие именно гарантии безопасности обещаны Киеву Западом: "Господин канцлер, не могли бы вы конкретизировать, что это за гарантии?".

Шольц: "Мог бы" (пауза, смех - прим. ред.). "Это все", - сказал глава немецкого правительства с улыбкой и развел руками.

Шольц призвал к продолжению переговоров с Путиным

Стоит отметить, что по итогам саммита G7 его участники заявили, что страны будут оказывать помощь Киеву "столько, сколько потребуется", а также готовы вести переговоры "со всеми заинтересованными сторонами" - здесь речь идет как раз о долгосрочных гарантиях безопасности для Украины "с целью обеспечения жизнеспособного мира и ее свободного и демократического будущего".

Группа семи (G7) - это Германия, США, Великобритания, Франция, Италия, Канада и Япония.

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