Канцлер Германии Олаф Шольц во время пресс-конференции по итогам саммита G7 не смог сдержать смех, услышав вопрос о гарантиях безопасности Украине. При этом политик ушел от ответа, сказав только "Да", "Мог бы", "Это все".

Видеозапись с мероприятия опубликовала газета Die Welt.

Представительница немецкого СМИ попросила Шольца сообщить подробности, какие именно гарантии безопасности обещаны Киеву Западом: "Господин канцлер, не могли бы вы конкретизировать, что это за гарантии?".

Шольц: "Мог бы" (пауза, смех - прим. ред.). "Это все", - сказал глава немецкого правительства с улыбкой и развел руками.

Стоит отметить, что по итогам саммита G7 его участники заявили, что страны будут оказывать помощь Киеву "столько, сколько потребуется", а также готовы вести переговоры "со всеми заинтересованными сторонами" - здесь речь идет как раз о долгосрочных гарантиях безопасности для Украины "с целью обеспечения жизнеспособного мира и ее свободного и демократического будущего".