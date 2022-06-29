Новая Зеландия и Испания создадут стратегическое партнерство

Новая Зеландия и Испания объявили о создании двустороннего партнерства Global Values Partnership для расширения сотрудничества двух стран и продвижения общих ценностей. Об этом говорится в тексте совместной декларации, принятой по итогам встречи новозеландского премьер-министра Джасинды Ардерн и председателя правительства Испании Педро Санчеса, которая состоялась в Мадриде, где в эти дни проходит саммит НАТО.

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Как отмечается в декларации, опубликованной в среду на сайте новозеландского правительства, "страны официально открыли партнерство Global Values Partnership, отражающее общий взгляд на будущее и ценности, которые разделяют обе страны, а также их желание поддерживать основанный на правилах международный порядок. "Это сотрудничество будет направлено на укрепление демократии и стабильности, обеспечение гендерного равенства и защиты прав женщин, верховенства закона и соблюдения прав человека", - указано в заявлении.

Стороны отмечают, что намерены координировать свои усилия в решении глобальных проблем и продвигать идеи "основанной на правилах многосторонности, в которой ООН занимает центральное место", адаптировав их к условиям современности и учитывая фундаментальные преобразования мира. "Страны продолжат поиск возможностей для защиты современных, демократических и интернациональных ценностей", - подчеркивается в декларации.