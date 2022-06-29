В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 52.97EUR 55.89
Войти в почту
2 часа назад

Новая Зеландия и Испания создадут стратегическое партнерство

ТАСС

Новая Зеландия и Испания объявили о создании двустороннего партнерства Global Values Partnership для расширения сотрудничества двух стран и продвижения общих ценностей. Об этом говорится в тексте совместной декларации, принятой по итогам встречи новозеландского премьер-министра Джасинды Ардерн и председателя правительства Испании Педро Санчеса, которая состоялась в Мадриде, где в эти дни проходит саммит НАТО.

Новая Зеландия и Испания создадут стратегическое партнерство
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отмечается в декларации, опубликованной в среду на сайте новозеландского правительства, "страны официально открыли партнерство Global Values Partnership, отражающее общий взгляд на будущее и ценности, которые разделяют обе страны, а также их желание поддерживать основанный на правилах международный порядок. "Это сотрудничество будет направлено на укрепление демократии и стабильности, обеспечение гендерного равенства и защиты прав женщин, верховенства закона и соблюдения прав человека", - указано в заявлении.

Стороны отмечают, что намерены координировать свои усилия в решении глобальных проблем и продвигать идеи "основанной на правилах многосторонности, в которой ООН занимает центральное место", адаптировав их к условиям современности и учитывая фундаментальные преобразования мира. "Страны продолжат поиск возможностей для защиты современных, демократических и интернациональных ценностей", - подчеркивается в декларации.

В ней также отмечается, что Новая Зеландия и Испания в рамках нового партнерства укрепят сотрудничество в реализации нескольких природоохранных проектов и расширят взаимные миграционные программы, облегчив визовые требования для трудовых мигрантов и молодежи.

В мире,Педро Санчес,НАТО,ООН,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители