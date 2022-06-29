Названы ругающие Запад за санкции против России страны

Саудовская Аравия, Индия и Индонезия были названы странами, которые ругают Запад за санкции против России. Об этом написал в статье для французского журнала Point обозреватель Николя Баверез.

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Так, он напомнил, что Саудовская Аравия сопротивлялся давлению со стороны США в вопросе увеличения добычи и снижения цен на нефть, а Индия вместе с Индонезией приостановили экспорт некоторых категорий продовольствия для обеспечения едой своего населения.

«Они ругают Запад за продовольственный кризис, спровоцированный конфликтом, причем недостачу еды они связывают с международными санкциями против России», — подчеркнул журналист, добавив, что многие развивающиеся страны, долгое время не принимавшие чью-либо сторону, начали сближаться с Россией и Китаем.