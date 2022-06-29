В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 52.97EUR 55.89
Войти в почту
57 минут назад

Зеленский пообещал "наказать" сотрудников российских СМИ

ТАССиещё 2

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал "наказать" сотрудников российских средств массовой информации, которые поддерживают действия Вооруженных сил РФ в ходе военной операции на украинской территории.

Зеленский обещал "наказать" российских журналистов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В вечернем видеобращении, которое опубликовал во вторник офис президента Украины, Зеленский рассказал, как незадолго до этого выступил в ООН и призвал к созданию трибунала для рассмотрения действий российских военных на Украине.

"Отдельно хочу сказать про ответственность тех российских пропагандистов, которые лгут про этот террор, которые пытаются оправдать действия российской армии. Каждый из вас также будет наказан", - добавил Зеленский.

При этом украинский президент не уточнил, каким образом намерен "наказать" работников российских СМИ.

Макрон поспорил с Зеленским в вопросе признания России «спонсором терроризма»

Ранее во вторник Зеленский выступил по видеосвязи на заседании Совета Безопасности ООН. Он призвал признать Россию "террористическим государством", исключить ее из Совета Безопасности ООН и создать "трибунал" для рассмотрения ее действий. Заседание Совбеза ООН было созвано по инициативе Украины для рассмотрения вопроса ракетных обстрелов.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны.

В мире,Владимир Зеленский,Владимир Путин,Совбез ООН,ООН,
38
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители