Зеленский обещал "наказать" российских журналистов

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал "наказать" сотрудников российских средств массовой информации, которые поддерживают действия Вооруженных сил РФ в ходе военной операции на украинской территории.

В вечернем видеобращении, которое опубликовал во вторник офис президента Украины, Зеленский рассказал, как незадолго до этого выступил в ООН и призвал к созданию трибунала для рассмотрения действий российских военных на Украине.

"Отдельно хочу сказать про ответственность тех российских пропагандистов, которые лгут про этот террор, которые пытаются оправдать действия российской армии. Каждый из вас также будет наказан", - добавил Зеленский.

При этом украинский президент не уточнил, каким образом намерен "наказать" работников российских СМИ.

Ранее во вторник Зеленский выступил по видеосвязи на заседании Совета Безопасности ООН. Он призвал признать Россию "террористическим государством", исключить ее из Совета Безопасности ООН и создать "трибунал" для рассмотрения ее действий. Заседание Совбеза ООН было созвано по инициативе Украины для рассмотрения вопроса ракетных обстрелов.