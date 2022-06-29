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1 час назад

По итогам саммита G7 Канада выделит Украине еще $118 млн

Газета.Ruиещё 1

Канада направит Украине на гуманитарные и другие нужды еще 151,7 млн канадских долларов (почти 118 млн долларов США), сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление пресс-службы премьер-министра страны Джастина Трюдо.

По итогам саммита G7 Канада выделит Украине еще $118 млн
Фото: ReutersReuters

"Премьер-министр Трюдо объявил о выделении 151,7 млн [канадских] долларов на оказание новой гуманитарной помощи, на поддержку мира и безопасности на Украине", — говорится в документе, распространенном по итогам завершившегося в Германии саммита "Большой семерки".

Около половины этих средств будет направлено на закупку продовольствия, медикаментов и временных укрытий. Еще часть, порядка 15 млн канадских долларов ($11,6 млн), будет направлена на программы по разминированию территории Украины.

Также канадский премьер уточнил, что ранее выделенные Оттавой на помощь Киеву 73 млн канадских долларов ($56,7 млн), будут перенаправлены на мероприятия по преодолению гуманитарного кризиса на Украине и в соседних с ней государствах. Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе саммита G7 в Германии заявил, что правительство Японии планирует выделить 200 млн долларов на борьбу с глобальным продовольственным кризисом.

В мире,Джастин Трюдо,
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