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1 час назад

Зеленский призвал лишить РФ полномочий в Совбезе ООН

Газета.Ruиещё 5

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Организацию Объединенных Наций признать Россию террористическим государством и исключить ее из Совета Безопасности ООН. Об этом он сообщил во время выступления по видеосвязи на заседании Совбеза ООН, передает ТАСС.

Зеленский призвал лишить РФ полномочий в Совбезе ООН
Фото: Ukrainian Presidential Press Service/ReutersUkrainian Presidential Press Service/Reuters

"У России нет права участвовать в обсуждении и в голосовании по вопросам войны на Украине, которая является не спровоцированной и носит колониальный характер. Я призываю вас лишить делегацию государства-террориста полномочий в Генассамблее ООН. Это возможно, это необходимо, это справедливо. Россия не имеет права оставаться в Совбезе ООН", — сказал он.

Ранее Зеленский призвал ООН направить спецпосланника, генсека или комиссию в украинский Кременчуг, где загорелся торговый центр.

На утреннем брифинге Минобороны официальный представитель министерства, генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что 27 июня в городе Кременчуг Полтавской области ВКС России нанесли удар высокоточным оружием воздушного базирования по ангарам с поступившим от США и европейских стран вооружением и боеприпасами, в районе Кременчугского завода дорожных машин.

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