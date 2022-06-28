Зеленский призвал лишить РФ полномочий в Совбезе ООН

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Организацию Объединенных Наций признать Россию террористическим государством и исключить ее из Совета Безопасности ООН. Об этом он сообщил во время выступления по видеосвязи на заседании Совбеза ООН, передает ТАСС.
"У России нет права участвовать в обсуждении и в голосовании по вопросам войны на Украине, которая является не спровоцированной и носит колониальный характер. Я призываю вас лишить делегацию государства-террориста полномочий в Генассамблее ООН. Это возможно, это необходимо, это справедливо. Россия не имеет права оставаться в Совбезе ООН", — сказал он.
Ранее Зеленский призвал ООН направить спецпосланника, генсека или комиссию в украинский Кременчуг, где загорелся торговый центр.
На утреннем брифинге Минобороны официальный представитель министерства, генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что 27 июня в городе Кременчуг Полтавской области ВКС России нанесли удар высокоточным оружием воздушного базирования по ангарам с поступившим от США и европейских стран вооружением и боеприпасами, в районе Кременчугского завода дорожных машин.