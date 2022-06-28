В ЛНР высказались о статусе захваченных в плен наемников

Помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселёв заявил, что пойманные в ЛНР иностранные наёмники не получат статуса военнопленных.
«Что дальше с ними (наёмниками. — RT) будет? С ними проведут следственные мероприятия, будут работать наши специалисты. У наёмников статуса военнопленных не будет», — цитирует его ТАСС.
9 июня суд в Донецкой Народной Республике вынес смертные приговоры гражданам Британии Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также гражданину Марокко Брагиму Саадуну, которые воевали на стороне Украины.