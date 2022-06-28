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11 часов назад

МВД ЛНР: пойманные иностранные наёмники не получат статуса военнопленных

RT на русском

Помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселёв заявил, что пойманные в ЛНР иностранные наёмники не получат статуса военнопленных.

В ЛНР высказались о статусе захваченных в плен наемников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Что дальше с ними (наёмниками. — RT) будет? С ними проведут следственные мероприятия, будут работать наши специалисты. У наёмников статуса военнопленных не будет», — цитирует его ТАСС.

9 июня суд в Донецкой Народной Республике вынес смертные приговоры гражданам Британии Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также гражданину Марокко Брагиму Саадуну, которые воевали на стороне Украины.

В мире,Армия,Наемники,Шон Пиннер,Виталий Киселев,
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