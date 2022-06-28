Порошенко перечислил необходимые Украине виды западного вооружения

Киев нуждается в том, чтобы страны Запада поставляли ему еще больше оружия, заявил бывший президент Украины Петр Порошенко , пишет ТАСС .

«Я хотел бы сказать, что оружия, которое нам дают, никогда не бывает достаточно», — уточнил политик.

Порошенко доволен, что Германия отправила Киеву самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000). При этом он подчеркнул, что необходимо увеличить поставки, так как Вооруженным силам Украины (ВСУ) нужно еще больше оружия. «Нам нужно это, но нам нужно и больше», — объяснил он.