Минск исполнит обязательства по еврооблигациям в белорусских рублях

Белоруссия будет исполнять долговые обязательства по еврооблигациям в белорусских рублях. Об этом сообщила пресс-служба Совета министров республики.
«Исполнение долговых обязательств по государственным ценным бумагам, размещённым на внешних финансовых рынках, будет осуществляться в белорусских рублях по курсу Нацбанка на дату платежа», — приводит сообщение тАСС.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий временный порядок выплат по еврооблигациям.
Уточняется, что обязательства по государственным еврооблигациям будут считаться исполненными после оплаты в рублях.