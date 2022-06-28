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14 часов назад

Байден заявил, что НАТО переживает ключевой момент в истории

Газета.Ruиещё 2

Президент США Джо Байден заявил, что НАТО переживает ключевой момент в своей истории. Об этом он сообщил перед саммитом НАТО в Мадриде, передает РИА «Новости».

«Вы проводите по-настоящему исторический саммит в ключевой момент для нашего альянса», — сказал он.

На предстоящем саммите участникам предстоит обсудить совместные обязательства в сфере безопасности, усиление альянса и ответ на действия России в отношении Украины, подчеркнул он.

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Ранее пресс-служба Белого дома по итогам телефонных переговоров президента США Джозефа Байдена с испанским премьер-министром Педро Санчесом сообщила, что политики обсуждали подготовку к саммиту НАТО, который пройдет в Мадриде 29–30 июня 2022 года.

Ожидается, что на очередной встрече альянса в Мадриде главы государств и правительств примут новую стратегическую концепцию, рассмотрят вопросы укрепления НАТО и последствия глобального изменения климата для сферы безопасности.

До этого политолог Леонардо Пас Невес из бразильского Фонда Жетулиу Варгаса (FGV) рассказал, что страны — участницы Организации североатлантического договора (НАТО) на предстоящем саммите в Мадриде могут договориться об усилении присутствия своих военных контингентов у российских границ.

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