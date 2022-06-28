Президент США Джо Байден заявил, что НАТО переживает ключевой момент в своей истории. Об этом он сообщил перед саммитом НАТО в Мадриде, передает РИА «Новости».

«Вы проводите по-настоящему исторический саммит в ключевой момент для нашего альянса», — сказал он.

На предстоящем саммите участникам предстоит обсудить совместные обязательства в сфере безопасности, усиление альянса и ответ на действия России в отношении Украины, подчеркнул он.

Ранее пресс-служба Белого дома по итогам телефонных переговоров президента США Джозефа Байдена с испанским премьер-министром Педро Санчесом сообщила, что политики обсуждали подготовку к саммиту НАТО, который пройдет в Мадриде 29–30 июня 2022 года.

Ожидается, что на очередной встрече альянса в Мадриде главы государств и правительств примут новую стратегическую концепцию, рассмотрят вопросы укрепления НАТО и последствия глобального изменения климата для сферы безопасности.