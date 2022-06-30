Названа дата открытия посольства ДНР в России

"На это важнейшее для республики, знаковое и долгожданное мероприятие приглашены официальные представители Российской Федерации, Луганской Народной Республики, Республики Абхазия, Республики Южная Осетия, Сирийской Арабской Республики, а также ряда других аккредитованных в Москве дипломатических представительств зарубежных государств и международных организаций", - говорится в сообщении МИД ДНР.