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55 минут назад

Церемония открытия посольства ДНР в России состоится 12 июля

ТАССиещё 9

Церемония открытия посольства Донецкой Народной Республики (ДНР) в России состоится 12 июля этого года. Об этом в четверг сообщило дипведомство республики в своем Telegram-канале.

Названа дата открытия посольства ДНР в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"С радостью сообщаем о том, что торжественная церемония открытия посольства Донецкой Народной Республики в Российской Федерации состоится 12 июля 2022 года", - проинформировало министерство.

При этом адрес диппредставительства не указан.

Сотрудники России, Абхазии, Луганской Народной Республики (ЛНР), Сирии, Южной Осетии и ряда аккредитованных в РФ диппредставительств приглашены на торжественную церемонию открытия посольства ДНР в Москве.

"На это важнейшее для республики, знаковое и долгожданное мероприятие приглашены официальные представители Российской Федерации, Луганской Народной Республики, Республики Абхазия, Республики Южная Осетия, Сирийской Арабской Республики, а также ряда других аккредитованных в Москве дипломатических представительств зарубежных государств и международных организаций", - говорится в сообщении МИД ДНР.

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