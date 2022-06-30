Названа дата открытия посольства ДНР в России

Церемония открытия посольства Донецкой Народной Республики (ДНР) в России состоится 12 июля этого года. Об этом в четверг сообщило дипведомство республики в своем Telegram-канале.
"С радостью сообщаем о том, что торжественная церемония открытия посольства Донецкой Народной Республики в Российской Федерации состоится 12 июля 2022 года", - проинформировало министерство.
При этом адрес диппредставительства не указан.
Сотрудники России, Абхазии, Луганской Народной Республики (ЛНР), Сирии, Южной Осетии и ряда аккредитованных в РФ диппредставительств приглашены на торжественную церемонию открытия посольства ДНР в Москве.
"На это важнейшее для республики, знаковое и долгожданное мероприятие приглашены официальные представители Российской Федерации, Луганской Народной Республики, Республики Абхазия, Республики Южная Осетия, Сирийской Арабской Республики, а также ряда других аккредитованных в Москве дипломатических представительств зарубежных государств и международных организаций", - говорится в сообщении МИД ДНР.