Норвегия отказалась пропустить грузы для российских поселений на Шпицбергене через КПП "Стурскуг" на границе, отклонив просьбу РФ об исключении их из-под санкций. Об этом во вторник сообщает норвежская телерадиокомпания NRK со ссылкой на комментарий МИД королевства.

"Конкретный запрос о разрешении на транспортировку грузов был отклонен ", - говорится в комментарии норвежского внешнеполитического ведомства.

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По данным телерадиокомпании, запрос, касающийся "разрешения на перевозку продовольствия для российского шахтерского поселка Баренцбург на Шпицбергене", в МИД Норвегии направило посольство России в Осло от имени треста "Арктикуголь".

Грузы в российские поселения на Шпицбергене обычно доставлялись из Мурманска в город Тромсё грузовиками через единственный КПП "Стурскуг" на границе РФ и Норвегии, а затем морским путем в Баренцбург. В поселке живут около 500 человек, включая вахтовиков-шахтеров, работающих на угольных шахтах российского треста "Арктикуголь".

Норвегия вводит пятый пакет санкций в отношении России, который предусматривает закрытие пограничного пункта Стурскуг для российских грузовиков и запрет для захода судов из РФ в норвежские порты, сообщила министр иностранных дел страны Анникен Хюитфельдт.

"Мы закрываем пункт пропуска Стурскуг для грузового транспорта немедленно, будет введен запрет на ввоз ряда химических веществ. Исключение будет сделано для Шпицбергена, где действует особый договор", – приводит ее слова телерадиокомпания NRK.

Хюитфельдт отметила, что в соответствии с санкционной политикой Евросоюза порты Норвегии будут закрыты для всех российских судов, за исключением рыболовных.

"Это означает, что два из трех российских судов смогут заходить в порты как и прежде", – пояснила она.

Министр рыбной промышленности Норвегии Бьорнар Скьэран уточнил, что запрет вступит в силу в субботу, 7 мая.

Ранее власти Швейцарии ввели новые санкции в отношении России. В частности, принят запрет на импорт российского угля, а также запрет на экспорт в Россию товаров, усиливающих ее промышленный потенциал, например промышленных роботов и некоторых химических продуктов.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позже Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.

Норвегия заблокировала доставку грузов через свои территории в российские шахтёрские посёлки на Шпицбергене. Российские дипломаты обратились к губернатору Шпицбергена и норвежским властям с просьбой снять запрет на перевозки. RT узнал, как справляются с санкциями власти и жители архипелага.

Архипелаг Шпицберген в Северном Ледовитом океане принадлежит Норвегии, но, согласно особому статусу региона, Россия здесь также ведёт хозяйственную деятельность. Россияне живут и работают в посёлке Баренцбург. Ещё два населённых пункта — Пирамида и Грумант — сейчас законсервированы.

До недавнего времени один из маршрутов доставки в посёлки необходимых грузов пролегал через территорию Норвегии. Однако власти страны, сославшись на санкции ЕС, запретили транзит российских грузов на Шпицберген.

Горнорабочий Александр Яцуненко работает на угольной шахте «Баренцбург» с 2018 года. По его словам, на острове ещё в мае все ждали прихода большого сухогруза из Мурманска. Однако судно не пришло.

«Там должны были быть не только продукты, но и бытовая химия, запчасти для снегоходов и тепловых станций. Климат у нас суровый, техника изнашивается, а теплостанция — это сердце и печка посёлка. И если без снегоходов Баренцбург проживёт, то без теплостанции — нет», — рассказывает Александр RT.

Сейчас, говорит Яцуненко, заблокированы маршруты доставки грузов и через территорию Норвегии. Впрочем, как он отмечает, с питанием в посёлках пока проблем нет.

«Заметна, может, только нехватка сладостей из России: нет печенья, конфет и шоколада. А российскую муку, сахар, мясо и молоко заменили на продукты из Эстонии и Германии. Но частично продовольствие из этих стран и раньше поставлялось на остров, — говорит Яцуненко. — А что касается ремонта и обслуживания техники, то кое-что мы и здесь можем изготовить своими руками — у нас есть небольшой заводик, где специалисты могут сделать какие-то вещи. Так что пока всё работает, но на сколько хватит — неизвестно».

«Посёлок придётся законсервировать»

Генеральный консул России на Шпицбергене Сергей Гущин в беседе с RT отметил, что, согласно ранее выпущенному предписанию норвежских властей, МИД Норвегии может разрешить российским перевозчикам транспортировку продуктов, лекарств и медицинской продукции, а также сделать исключение для запчастей судов, машин и оборудования для работы шахты и ТЭЦ, то есть всех тех вещей, без которых посёлки не смогут функционировать.

«У нас остаётся только одна возможность — отправлять грузы напрямую российскими судами из Мурманска и Архангельска в порт Баренцбурга. Доступ наших судов на архипелаг по-прежнему открыт, хотя это довольно дорогой и малоэффективный способ доставки грузов», — объясняет дипломат.

Посольство России в Осло направило в МИД Норвегии письмо, в котором содержится просьба освободить от запрета на транзит грузы в российские посёлки на Шпицбергене. Но, по словам Гущина, МИД Норвегии пока не отреагировал на обращение российских дипломатов.

Гущин говорит, что блокада может очень больно ударить по Баренцбургу.

«В заблокированных контейнерах не только продукты, но и медицинское оборудование, а также комплектующие для машин и детали для морской баржи, которая доставляет дизтопливо. Если груз не придёт, то посёлок придётся законсервировать после того, как закончатся местные запасы дизельного топлива», — заключил Сергей Гущин.

В тресте «Арктикуголь» RT пояснили, что уже ведут переговоры с двумя норвежскими перевозчиками, готовыми не только вывезти с границы застрявшие после запрета контейнеры, но и заниматься поставками в дальнейшем.

«На сегодняшний день встал вопрос логистики. До запрета грузы везлись из Мурманска через таможенный пост Борисоглебск, дальше по материковой Норвегии до Тромсё и уже оттуда на норвежских паромах до Шпицбергена, — поясняет представитель треста. — В Тромсё наши перевозчики грузили грузы на паром. В связи с последним запретом наши грузы из России выпустили, а в Норвегию их не пустили».

По словам представителя компании, пока последствия задержки грузов не ощущаются. Кроме того, поскольку в связи с особым статусом Шпицбергена (согласно Шпицбергенскому трактату, Россия наравне с Норвегией имеет право на хозяйственно-экономическую деятельность на архипелаге), трест надеется, что запрет на транзит российских грузов будет снят.

«Мы и раньше не могли привозить на архипелаг некоторые продукты, например икру. Но вот если мы не сможем доставлять сюда стройматериалы и запчасти, последствия будут печальными, — поясняют в «Арктикугле». — Поэтому нам нужны регулярные поставки».

Посольство РФ в Осло передало властям Норвегии письмо от руководства треста "Арктикуголь", сопроводив его нотой с просьбой сделать исключение для поставок грузов в российские поселения на Шпицбергене. Об этом заявил генеральный консул России на Шпицбергене Сергей Гущин в эфире телеканала "Россия-24".

"Что касается решения этой проблемы, то мы ставили этот вопрос перед губернатором Шпицбергена на совещании 18 мая, руководство треста "Арктикуголь" написало обращение 25 мая губернатору Шпицбергена с просьбой предоставить освобождение от запрета на транзит российских автомобильных грузов. И российское посольство сопроводило это письмо в министерство иностранных дел Норвегии со своей нотой, где просит министерство иностранных дел предоставить такое исключение. Сейчас вопрос находится на рассмотрении норвежского МИД. И мы надеемся на позитивное решение именно в гуманитарных целях для обеспечения стабильной ситуации в российских поселках", - сказал он.

По его словам, с 30 апреля на границе России с Норвегией стоят два контейнера с семью тоннами продуктов, они также содержат промышленные товары, оборудование для морских судов и автомобилей.

"Это все имеет важное значение для нашего российского присутствия на Шпицбергене, особенно в период подготовки к зимнему сезону", - добавил дипломат.

Несмотря на то, что ассортимент продуктов питания сократился, недостатка в продовольствии местные жители пока не ощущают, заверил Гущин. "Трест "Арктикуголь" использует свои запасные каналы - покупает продукты из некоторых стран Европы", - сказал генконсул.

Российский поселок Баренцбург на арктическом архипелаге Шпицберген после введения санкций в связи со спецоперацией на Украине оказался в сложном положении. В настоящее время местным жителям (в поселке живут около 500 человек, включая вахтовиков-шахтеров, работающих на угольных шахтах российского треста «Арктикуголь») уже не хватает некоторых продуктов питания, особенно свежих фруктов и овощей, столь важных в Заполярье. Также под угрозой находится подготовка к зимнему сезону 2022–2023 годов, притом что зима на Шпицбергене, от которого до Северного полюса немногим более тысячи километров, начинается уже в сентябре.

Между тем с 30 апреля норвежская сторона из-за антироссийских санкций не пропускает на Шпицберген два контейнера с продуктами питания, запчастями и оборудованием. Российские дипломаты предпринимают усилия, чтобы решить проблему снабжения заполярного поселка, однако пока безрезультатно. О том, в каком положении сейчас находится российский поселок на Шпицбергене, NEWS.ru рассказал генконсул РФ в Баренцбурге Сергей Гущин.

— Сергей Сергеевич, находящийся на заполярном архипелаге Баренцбург полностью зависит от поставок с материка. Какова ситуация в поселке в условиях санкций?

— У нас нет нехватки продовольствия в прямом смысле, то есть голод нам не грозит. У треста «Арктикуголь» есть и другие каналы поставок продуктов, помимо завоза морем контейнерами. Однако сократился ассортимент продуктов питания. В магазинах меньше фруктов, овощей, зелени, не хватает российской муки, молочных продуктов. Есть и другая проблема — наряду с продуктами в контейнерах привозили в Баренцбург различные запчасти, техническое оборудование, медицинскую технику для больницы. Сейчас все это обычным путем через норвежский Тромсё и дальше по морю ввезти невозможно. Поэтому существует определенная угроза в плане подготовки к зимнему сезону, ведь уже сейчас надо ремонтировать технику, оборудование на угольной шахте. Гендиректор треста «Арктикуголь» написал письмо губернатору Шпицбергена. Оно сопровождалось нотой российского посольства в Осло в МИД Норвегии с просьбой предоставить освобождение от санкционных ограничений для снабжения Баренцбурга. Однако пока никакой реакции нет. С 30 апреля на пункте пропуска «Борисоглебск» на российско-норвежской границе застряли два контейнера с 20 тоннами груза. Из них 7 тонн — продукты питания, остальное — запчасти и оборудование. Несмотря на все усилия, груз по-прежнему находится там. Прорабатывались различные варианты доставки, например заезд норвежских автоперевозчиков и перегрузка грузов на их машины, но пока безрезультатно.

— Возможно ли расплатиться на Шпицбергене картой российского банка?

— Наша внутренняя система расчетов в Баренцбурге работает, тут ходят карты треста «Арктикуголь», по ним сотрудники могут делать покупки в местных магазинах. Но в столице Шпицбергена Лонгйирбюэне сотрудники треста действительно ничего приобрести по российским картам не могут. Если кому-то из сотрудников надо выехать на материк (со Шпицбергена регулярное авиасообщение есть только с материковой Норвегией), руководство треста помогает им приобрести авиабилеты — у треста есть соответствующие норвежские счета. Каждому сотруднику выплачивается субсидия на возвращение домой.

После начала спецоперации некоторые норвежские туркомпании заявили, что будут советовать своим клиентам ничего не приобретать в Баренцбурге, не останавливаться в тамошних гостиницах и не заходить в ресторан и бар в российском поселке. Бойкот сохраняется?

— Все продолжается. Компании, присоединившиеся к бойкоту, призывают не приобретать товары в Баренцбурге. Но есть и компании, не присоединившиеся к этой инициативе, они продолжают ездить в Баренцбург и отовариваться здесь. То есть это личный выбор каждого. Также у нас по-прежнему действует Центр арктического туризма «Грумант», который продолжает весьма эффективно оказывать услуги норвежским и иностранным туристам, приезжающим в Баренцбург. Открыты, как и раньше, гостиница, ресторан, бар «Красный медведь». Надо отметить, что туристы едут. Правда, из России сейчас никого нет по причине ограничений, но приезжают норвежцы и туристы из других стран. Также в Баренцбург заходят туристические лайнеры.

Как известно, Королевство Швеция подала заявку в Североатлантический альянс, а Норвегия уже является членом военного блока НАТО. В этих странах сейчас ведут секретные работы по восстановлению подземных баз военно-морских сил. Базы были созданы ещё в эпоху холодной войны. Они вырублены прямо в скалах. После развала СССР их закрыли, однако теперь срочно реанимируют. Об этом написало электронное издание “Армейский стандарт”, а также сообщил Московский Комсомолец.

В Швеции восстанавливается самая крупная в Старом Свете подземная военно-морская база Муске в трёх десятках километров от Стокгольма. Это целый подземный город в скальном грунте под одноимённым островом.

Общая длина туннелей – больше 20 километров. В вырубленном в скале объёме находятся причалы, три туннеля-дока (два для надводных кораблей, один – для субмарин), судоремонтный завод, казармы на тысячу человек.

База после холодной войны была законсервирована. Однако сейчас её восстанавливают и собираются заселить туда командование военно-морских сил. С 2019 года все сведения о Муске засекретили.

Подобные постройки есть и у иных государств. Норвегия имеет подземную базу подводных лодок “Олавсверн” (Olavsvern) в 15 километрах от Тромсе. В позапрошлом году военное ведомство Страны Фьордов достигло соглашения с Пентагоном о совместном применении данного сооружения. Этим объектом теперь могут пользоваться и атомные подводные корабли военно-морских сил Соединённых Штатов, которые выполняют боевое патрулирование около Северного флота России. База вырублена внутри горы. Её суммарная площадь 950 тысяч квадратных метров.

Подобные сооружения остались и на территории бывшего СССР. В семидесятые годы прошлого века подземные базы сооружались повсеместно. На Северном флоте такой объект строили для атомных подводных кораблей в Ара-Губе. Сечение туннеля-штольни было 30 на 30 метров, а его длина – около 400 метров.

Вход в подземное укрытие со стороны моря закрывал батопорт (колоссальные ворота, по которым атомный подводный корабль заплывал в подземную базу).