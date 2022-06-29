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15 часов назад

Байден нарушил протокол на встрече с королем в Мадриде

Газета.Ruиещё 2

Президент США Джо Байден нарушил протокол на встрече с королем Испании Филиппом VI в Мадриде, передает Sputnik Беларусь.

Байден нарушил протокол на встрече с королем в Мадриде
Фото: Bertrand Guay/APBertrand Guay/AP

Американский лидер поздоровался сначала с супругой монарха королевой Летицией, а не с самим королем. Первой руку Филиппа VI пожала жена Байдена Джилл. Затем американский президент все же поприветствовал монарха.

Более того, сразу после приветствия президент вместе с королем и их супругами сделали совместное фото, а затем Байден положил руку на талию королевы Летиции.

Ранее сообщалось, что первая леди США поставила супругу короля Филиппа VI в неловкое положение, поскольку с опозданием приехала на встречу с ней. Джилл Байден вместе со своими внучками и в сопровождении испанской королевы посетили центр приема украинских беженцев. Но из-за небольшого опоздания супруге монарха пришлось некоторое время стоять возле входа в центр. Команда первой леди США объяснила задержку контролем безопасности.

Кроме того, супруга Байдена допустила еще одно нарушение протокола, не сняв солнцезащитные очки при встрече с королевой.

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