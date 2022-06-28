Еще одна европейская страна отказала России в пропуске грузов

Норвегия отклонила заявку России на пропуск грузов для российских посёлков на Шпицбергене через единственный пропускной пункт на российско-норвежской границе Стурскуг.

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Об этом сообщает норвежский телеканал NRK со ссылкой на МИД страны.

«Конкретная заявка на получение разрешения на перевозку была отклонена 15 июня 2022 года», — сообщило телеканалу министерство.