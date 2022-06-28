Еще одна европейская страна отказала России в пропуске грузов

Норвегия отклонила заявку России на пропуск грузов для российских посёлков на Шпицбергене через единственный пропускной пункт на российско-норвежской границе Стурскуг.
Об этом сообщает норвежский телеканал NRK со ссылкой на МИД страны.
«Конкретная заявка на получение разрешения на перевозку была отклонена 15 июня 2022 года», — сообщило телеканалу министерство.
Как сообщил телеканал E24, на данный момент на КПП Стурскуг находится около 20 т российских товаров, предназначенных для поселений на Шпицбергене.