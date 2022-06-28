В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 52.97EUR 55.89
Войти в почту
17 часов назад

Страны G7 пообещали не вводить часть санкций против России

Ura.Ru

Страны G7 договорились на саммите, что не будут вводить санкции против продовольственного сектора РФ. Об этом сообщается в заявлении лидеров «Большой семерки» о глобальной продовольственной безопасности.

«Мы будем продолжать гарантировать, что санкционные пакеты не будут затрагивать продовольственный сектор и препятствовать свободной поставке продовольственной продукции, в том числе из РФ. А также оказанию гуманитарной помощи», — сообщается в документе на сайте G7.

G7 собирается поддерживать сельскохозяйственное производство и помогать наиболее уязвимым странам увеличить его. Страны будут стремиться решить проблему нехватки удобрений за счет наращивания местного и глобального производства, а также развития альтернативных неорганических удобрений. Члены «Большой семерки» призвали не спекулировать продовольствием и его стоимостью, а также избегать чрезмерных запасов для предотвращения роста цен.

Члены G7 выделят 4,5 млрд долларов на продовольственную безопасность, передает телеканал 360. Страны Запада ввели санкции против России из-за спецоперации на Украине. Ранее президент РФ Владимир Путин предупредил об ухудшении продовольственного кризиса из-за антироссийских ограничений. В Италии испугались, что в мире вырастет количество голодающих из-за ситуации на Украине. В Евросоюзе опасаются возникновения социальной напряженности на фоне продовольственного кризиса, пишет RT.

В мире,Видео,Санкции,Безопасность,Ситуация в мире,Саммит,Владимир Путин,ЕС,Телеканал "360° Подмосковье",
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители