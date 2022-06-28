Страны G7 пообещали не вводить часть санкций против России

Страны G7 договорились на саммите, что не будут вводить санкции против продовольственного сектора РФ. Об этом сообщается в заявлении лидеров «Большой семерки» о глобальной продовольственной безопасности.

«Мы будем продолжать гарантировать, что санкционные пакеты не будут затрагивать продовольственный сектор и препятствовать свободной поставке продовольственной продукции, в том числе из РФ. А также оказанию гуманитарной помощи», — сообщается в документе на сайте G7.

G7 собирается поддерживать сельскохозяйственное производство и помогать наиболее уязвимым странам увеличить его. Страны будут стремиться решить проблему нехватки удобрений за счет наращивания местного и глобального производства, а также развития альтернативных неорганических удобрений. Члены «Большой семерки» призвали не спекулировать продовольствием и его стоимостью, а также избегать чрезмерных запасов для предотвращения роста цен.