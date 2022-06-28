Джонсон оценил вероятность военного конфликта между Москвой и Лондоном

Великобритания не окажется в состоянии войны из-за ситуации на Украине, заявил премьер-министр страны Борис Джонсон. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на The Guardian.

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После саммита G7 Джонсон заявил, что сомневается в том, что ситуация в отношениях России и НАТО дойдет до прямого боестолкновения. Однако, по его мнению, реагировать на растущую угрозу со стороны РФ, надо.

«Я не считаю, что до этого дойдет. И конечно, мы очень усердно работаем над гарантиями того, что эта ситуация не выйдет за пределы Украины», - сказал премьер.

При этом, он подчеркнул, что Лондон должен наращивать свои оборонные расходы. По его мнению, 2% ВВП – это нижний предел трат на оборону. В настоящее время правительство увеличило военный бюджет королевства на почти $30 млрд. Однако премьер не стал уточнять, будет ли правительство увеличить расходы до 2,5% от ВВП.