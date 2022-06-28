В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 53.36EUR 56.05
Войти в почту
14 минут назад

Джонсон сделал заявление после саммита G7

Елена Прошина

Великобритания не окажется в состоянии войны из-за ситуации на Украине, заявил премьер-министр страны Борис Джонсон. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на The Guardian.

Джонсон оценил вероятность военного конфликта между Москвой и Лондоном
Фото: РИА НовостиРИА Новости

После саммита G7 Джонсон заявил, что сомневается в том, что ситуация в отношениях России и НАТО дойдет до прямого боестолкновения. Однако, по его мнению, реагировать на растущую угрозу со стороны РФ, надо.

«Я не считаю, что до этого дойдет. И конечно, мы очень усердно работаем над гарантиями того, что эта ситуация не выйдет за пределы Украины», - сказал премьер.

При этом, он подчеркнул, что Лондон должен наращивать свои оборонные расходы. По его мнению, 2% ВВП – это нижний предел трат на оборону. В настоящее время правительство увеличило военный бюджет королевства на почти $30 млрд. Однако премьер не стал уточнять, будет ли правительство увеличить расходы до 2,5% от ВВП.

Шольц назвал условие отмены санкции против России

Ранее Борис Джонсон заявил, что планирует оставаться премьер-министром Великобритании до середины 2030-х годов и уже задумывается о третьем сроке своего правления.

В мире,Армия,Борис Джонсон,НАТО,
16
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители