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28 минут назад

Джонсон оценил вероятность войны Великобритании с Россией

Lenta.ru

Великобритания не окажется в состоянии войны с Россией из-за ситуации на Украине. Так оценил вероятность военного конфликта между Москвой и Лондоном премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон, передает Reuters.

Джонсон оценил вероятность военного конфликта между Москвой и Лондоном
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я не считаю, что до этого дойдет. И конечно, мы очень усердно работаем над гарантиями того, что эта ситуация не выйдет за пределы Украины», — заявил глава британского кабмина.

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Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес обратился к Джонсону с просьбой нарастить военные расходы и увеличить оборонный бюджет страны к 2028 году. Он попросил выделять дополнительные 10 миллиардов фунтов стерлингов (более 650 миллиардов рублей) в год на военные расходы.

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