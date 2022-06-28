Джонсон оценил вероятность военного конфликта между Москвой и Лондоном

Великобритания не окажется в состоянии войны с Россией из-за ситуации на Украине. Так оценил вероятность военного конфликта между Москвой и Лондоном премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон, передает Reuters.
«Я не считаю, что до этого дойдет. И конечно, мы очень усердно работаем над гарантиями того, что эта ситуация не выйдет за пределы Украины», — заявил глава британского кабмина.
Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес обратился к Джонсону с просьбой нарастить военные расходы и увеличить оборонный бюджет страны к 2028 году. Он попросил выделять дополнительные 10 миллиардов фунтов стерлингов (более 650 миллиардов рублей) в год на военные расходы.