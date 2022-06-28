Шольц назвал условие отмены санкции против России

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что отмена антироссийских санкций невозможна без «честного соглашения» с Украиной. Об этом пишет РИА Новости.
По данным издания, такое заявление немецкий лидер сделал на итоговой пресс-конференции по завершении саммита G7.
«Без честного соглашения с Украиной также и санкции будут продолжать оставаться в силе», - пояснил Олаф Шольц.
Он также напомнил, что «до сих пор есть» санкции, введенные после присоединения Крыма к России.
Крым вошел в состав России по итогам проведенного в 2014 году референдума. За воссоединение высказались 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе. Украина не признала результаты голосования и считает полуостров своей «временно оккупированной» территорией. Западные страны также не признали итоги референдума и ввели против России экономические санкции.
Также обширные санкции как против российской банковской системы, так и против ряда секторов экономики были введены западными странами после начала Россией 24 февраля военной спецоперации на территории Украины. В частности, в Россию запрещено поставлять наличные доллары и евро. При этом с российского рынка ушли крупные западные компании.