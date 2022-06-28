Шольц назвал условие отмены санкции против России

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что отмена антироссийских санкций невозможна без «честного соглашения» с Украиной. Об этом пишет РИА Новости.

По данным издания, такое заявление немецкий лидер сделал на итоговой пресс-конференции по завершении саммита G7.

«Без честного соглашения с Украиной также и санкции будут продолжать оставаться в силе», - пояснил Олаф Шольц.

Он также напомнил, что «до сих пор есть» санкции, введенные после присоединения Крыма к России.

Крым вошел в состав России по итогам проведенного в 2014 году референдума. За воссоединение высказались 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе. Украина не признала результаты голосования и считает полуостров своей «временно оккупированной» территорией. Западные страны также не признали итоги референдума и ввели против России экономические санкции.