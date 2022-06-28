Обзор иноСМИ: угрозы «Газпрому» и подготовка ЕС к встрече с Путиным

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Германия: мировая держава или несостоявшееся государство

Автор Welt Франциска Циммерер заявила, что на саммите G7 в Эльмау Германия хотела выглядеть мировой державой, но в остальной части страны она, «скорее, похожа на несостоявшееся государство». Пока канцлер Олаф Шольц пытается представить Германию в качестве мудрого миротворца в центре Европы, немецким гражданам приходится страдать от промахов своего государства, подчеркнула Циммерер.

События последних недель - хаос в аэропортах, переполненные железнодорожные платформы и драки в открытых бассейнах иллюстрируют это. Циммерер отмечает, что с хаосом в жизни людей ярко контрастирует другой образ - Шольц на фоне Альп, в окружении самых влиятельных людей мира, на фоне бело-голубого неба, солнца и живописного замка Эльмау.

Фон дер Ляйен готовится сесть за стол переговоров с Путиным

В ноябре главы государств и правительств G20 встретятся в Индонезии. Как отмечает N-TV, принимающая страна пригласила президента России Владимира Путина, несмотря на украинский кризис, а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не исключает встречи с ним: «Важно сказать ему в лицо, что мы о нем думаем».

Она отметила, что бойкот саммита G20 из-за Путина мог бы парализовать работу «слишком важной» организации. При этом канцлер Германии Олаф Шольц туманно говорит о возможной встрече с Путиным, пока не подтверждая свое участие в саммите. Он примет решение «незадолго до отъезда» и в зависимости от текущей ситуации.

Польша пообещала «выставить «Газпрому» счет за отключение газа

Польский министр государственных активов Яцек Сасин заявил, что Польша планирует призвать «Газпром» к ответу за прекращение поставок газа, сообщает Wirtualna Polska. Он подчеркнул, что Польша не может не отреагировать на решение, принятое в одностороннем порядке.

Сасин добавил, что польские газовые хранилища сейчас заполнены на сто процентов не только благодаря газовому порту в Свиноуйсьце и собственной добыче, но также за счет реверса газа из Германии и от южных соседей.

КНДР обвинила США в планах свергнуть Ким Чен Ына

Северная Корея обвинила США в создании «НАТО в азиатском стиле» c целью свержения лидера КНДР Ким Чен Ына. Как сообщает Fox News, в КНДР, среди прочего, недовольны действиями США в рамках альянса QUAD, в который также входят Япония, Австралия и Индия.

В северокорейском МИД заявили, что США, «нагло проводя совместные военные учения с Японией и Южной Кореей, делают полноценный шаг к созданию НАТО в азиатском стиле». Это, по мнению дипломатов КНДР, «доказывает лицемерие американской риторики о «дипломатическом взаимодействии» и «диалоге без предварительных условий».

Японцев призвали отказаться от кондиционеров в 40-градусную жару

Власти Японии призвали около 37 миллионов человек, живущих в Токио и его окрестностях, тратить меньше электричества и реже пользоваться кондиционерами в условиях рекордной 40-градусной жары. Об этом рассказал CNN.