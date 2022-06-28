В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 53.36EUR 56.05
Войти в почту
33 минуты назад

Байден досрочно покинул саммит G7

Елена Прошина

Президент США Джо Байден досрочно покинул саммит стран-участниц G7, который проходит в замке Эльмау в немецкой Баварии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на dpa.

Отмечается, что лидер Соединенных Штатов решил раньше запланированного уехать со встречи из-за погодных условий. Ожидается, что сперва Байден приедет в Мюнхен, откуда вылетит в Мадрид — на днях там должна состояться встреча лидеров стран НАТО.

Напомним, что ранее стало известно о приватном разговоре Байдена и президента Франции Эммануэля Макрона, который произошел в кулуарах саммита G7. В частности, Макрон напомнил своему коллеге о просьбе увеличить добычу нефти. По его словам, у Саудовской Аравии и ОАЭ недостаточно нефтяных мощностей, чтобы заменить поставки из России.

Джонсон обратился к российским ученым

Президент Франции добавил, что у него был разговор с президентом ОАЭ Мохаммедом бен Заидом, который заявил, что страна уже на максимуме производственных мощностей. Байден же, судя по видео, отнесся к словам с некоторым непониманием и никак не ответил на его просьбу.

В мире,Видео,Эммануэль Макрон,Джозеф Байден,НАТО,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители