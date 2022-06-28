Байден досрочно покинул саммит G7

Президент США Джо Байден досрочно покинул саммит стран-участниц G7, который проходит в замке Эльмау в немецкой Баварии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на dpa.

Отмечается, что лидер Соединенных Штатов решил раньше запланированного уехать со встречи из-за погодных условий. Ожидается, что сперва Байден приедет в Мюнхен, откуда вылетит в Мадрид — на днях там должна состояться встреча лидеров стран НАТО.

Напомним, что ранее стало известно о приватном разговоре Байдена и президента Франции Эммануэля Макрона, который произошел в кулуарах саммита G7. В частности, Макрон напомнил своему коллеге о просьбе увеличить добычу нефти. По его словам, у Саудовской Аравии и ОАЭ недостаточно нефтяных мощностей, чтобы заменить поставки из России.