В Белом доме сомневаются, что Украина сможет отвоевать всю свою территорию, сообщает CNN со ссылкой на источники. В статье говорится, что чиновники президента США Джо Байдена «теряют уверенность» в том, что Киеву удастся «когда-либо вернуть» утраченные за последние четыре месяца земли даже с «более тяжелым и совершенным вооружением», полученным от Соединенных Штатов и их союзников.

Корректировка украинской "победы"

Согласно данным CNN, советники президента Джо Байдена обсуждают, как и должен ли президент Украины Владимир Зеленский изменить свое определение украинской "победы" с поправкой на возможность "необратимого уменьшения" площади его страны. Источники телеканала подчеркнули, что эта более пессимистичная оценка не означает, что США планируют давить на Украину, чтобы она сделала какие-либо территориальные уступки России, чтобы положить конец войне.

В Белом доме также надеются, что "украинские силы смогут отвоевать значительные участки территории в ходе вероятного контрнаступления в конце этого года".

Помощник конгрессмена, знакомый с дискуссиями, сказал телеканалу, что уменьшение украинского государства "не является неизбежным".

"Сможет ли Украина вернуть себе эти территории, в значительной степени, если не полностью, зависит от того, насколько мы их поддерживаем", — сказал помощник.

По его словам, Украина официально запросила у США как минимум 48 реактивных систем залпового огня, но на сегодняшний день Пентагон пообещал только восемь. При этом в администрации президента Соединенных Штатов не все "так обеспокоены" — некоторые считают, что украинские войска "могут снова бросить вызов ожиданиям, как это было в первые дни войны", когда они "отразили наступление" на Киев.

Например, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обсуждает с украинскими коллегами усилия Киева "по отвоеванию территории". Авторы статьи отметили, что пессимистическое отношение к ситуации усиливается, когда Байден встречается с союзниками в Европе. Американский лидер пытается вселить в коллег уверенность и оптимизм в отношении развития событий на Украине, чтобы они продолжили поставлять вооружение и поддерживать Киев.

"Однако за последние несколько недель настроение изменилось, поскольку Украина изо всех сил пыталась отразить продвижение России на Донбассе и понесла ошеломляющие потери в войсках, достигающие 100 солдат в день. Украинские силы также сжигают свое оборудование и боеприпасы быстрее, чем Запад может их предоставить", - говорится в материале.

Американский военный чиновник и еще один источник, связанный с западной разведкой, в беседе с CNN сочли маловероятным, что Украина "сможет собрать силы, необходимые для возвращения всей территории, утраченной" в ходе боевых действий. Они считают, что масштабное контрнаступление Украины с использованием большего количества оружия и подготовки возможно, но у России "также может быть возможность пополнить свои силы за это время".

В статье говорится, что российские войска в последнее время преуспели в Донбассе, взяли под контроль более половины Донецкой области и практически всю Луганскую. А доходы России от продажи нефти даже на фоне санкций "только растут" из-за "взлетевших до небес" цен на нефть.

Зеленский неоднократно заявлял, что считает победой только "выход на рубеж 24 февраля без лишних потерь". Но внутри администрации Байдена "есть ощущение", что ему "пора умерить ожидания" относительно того, "чего реально могут достичь украинские войска".

"Игнорируют реальность"

Накануне экс-кандидат в президенты США Тулси Габбард и подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис опубликовали в журнале Foreign Policy статью, в которой заявили о необходимости прекратить поставлять Украине оружие. Они также уверены, что правительству Зеленского придется согласиться на переговоры с Россией и пойти на территориальные уступки.

"Киев и Москва должны сами решать, как и когда закончится этот конфликт, ведь американское оружие и другая помощь лишь подогревают эскалацию Любая дискуссия затронет сложные вопросы территориальных уступок и нейтрального статуса Украины. Эти условия не кажутся привлекательными, однако, чем больше успехов добьется Россия, тем труднее будет на переговорах", - полагает Габбард.

Эксперты считают, что Байден и украинский лидер стремятся к недостижимым результатам, "игнорируя реальность". А обозреватель журнала American Conservative Энтони Токарз отметил в своей статье, что успехов России в Донбассе опасаются и в Польше.

Варшава остерегается, что РФ сможет взять под контроль всю территорию Украины. По его словам, ни Байден, ни кто-либо из лидеров Евросоюза, "похоже, не в состоянии сбалансировать как повседневные нужды своих граждан, так и стратегические потребности конфликта", повлекшего "величайший гуманитарный кризис в Европе со времен Второй мировой войны".