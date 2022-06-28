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25 минут назад

Байден досрочно покинул саммит G7

Газета.Ru

Президент США Джо Байден раньше запланированного покинул саммит стран — участниц G7, который проходит на юге Германии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на dpa.

Байден досрочно покинул саммит G7
Фото: ReutersReuters

Американский лидер покинул саммит в Эльмау раньше запланированного из-за погодных условий.

Ожидается, что сначала Байден прибудет в Мюнхен, а оттуда вылетит в Мадрид, где состоится встреча лидеров НАТО.

Саммит G7 проходит с 26 по 28 июня в замке Эльмау в Баварии.

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Ранее сообщалось, что Байден не услышал команду фотографа на саммите G7, ситуацию спас канцлер Германии Олаф Шольц, который привлек внимание американского лидера.

До этого газета The Washington Post сообщала, что лидеры государств G7 за обедом говорили о президенте России Владимире Путине, в шутку рассуждая о том, стоит ли им раздеться, чтобы показать, что они «круче» российского лидера.

В мире,Олаф Шольц,Джозеф Байден,Владимир Путин,НАТО,
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