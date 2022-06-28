Байден досрочно покинул саммит G7

Президент США Джо Байден раньше запланированного покинул саммит стран — участниц G7, который проходит на юге Германии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на dpa.

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Американский лидер покинул саммит в Эльмау раньше запланированного из-за погодных условий.

Ожидается, что сначала Байден прибудет в Мюнхен, а оттуда вылетит в Мадрид, где состоится встреча лидеров НАТО.

Саммит G7 проходит с 26 по 28 июня в замке Эльмау в Баварии.

Ранее сообщалось, что Байден не услышал команду фотографа на саммите G7, ситуацию спас канцлер Германии Олаф Шольц, который привлек внимание американского лидера.