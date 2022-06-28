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2 часа назад

Россия ввела санкции против жены и дочери Байдена

Алиса Селезнёва

Жена и дочь президента США Джо Байдена, наряду с американцами «ответственными за формирование русофобского курса» включены Россией в стоп-лист. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД России.

Россия ввела санкции против жены и дочери Байдена
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«В качестве ответа на постоянно расширяющиеся санкции США против российских политических и общественных деятелей, в стоп-лист вносятся 25 американских граждан из числа ответственных за формирование русофобского курса сенаторов, участников т.н. группы «Макфол-Ермак», которая занимается разработкой рекомендаций относительно антироссийских рестрикций, а также членов семьи президента Джо Байдена», - отмечается в сообщении.

Помимо жены американского лидера Джилл Байден и его дочери Эшли Байден, в стоп лист были включены и сенаторы-республиканцы Чарльз Грассли и Сьюзан Коллинз, член сената от Демократической партии Кирстен Джиллибранд, научные сотрудники Стэнфордского и Гарвардского университетов. А также основатель Института по вопросам лидерства при Йельском университете и бывший посол США в Азербайджане.

Ранее на фоне украинского кризиса полные блокирующие санкции власти США ввели в отношении ряда российских политиков и бизнесменов. В частности, против пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова и членов его семьи, генерального директора корпорации «Ростех» Сергея Чемезова, министра финансов России Антона Силуанова, президента «Транснефти» Николая Токарева, бизнесменов Евгения Пригожина, Бориса и Аркадия Ротенбергов, Алишера Усманова.

Санкции против российских политических деятелей, предпринимателей и дипломатов ввела также Великобритания. При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ее «устраивает компания» людей, вместе с которыми она оказалась в санкционном списке.

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