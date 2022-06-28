Россия ввела санкции против жены и дочери Байдена

Жена и дочь президента США Джо Байдена, наряду с американцами «ответственными за формирование русофобского курса» включены Россией в стоп-лист. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД России.

«В качестве ответа на постоянно расширяющиеся санкции США против российских политических и общественных деятелей, в стоп-лист вносятся 25 американских граждан из числа ответственных за формирование русофобского курса сенаторов, участников т.н. группы «Макфол-Ермак», которая занимается разработкой рекомендаций относительно антироссийских рестрикций, а также членов семьи президента Джо Байдена», - отмечается в сообщении.

Помимо жены американского лидера Джилл Байден и его дочери Эшли Байден, в стоп лист были включены и сенаторы-республиканцы Чарльз Грассли и Сьюзан Коллинз, член сената от Демократической партии Кирстен Джиллибранд, научные сотрудники Стэнфордского и Гарвардского университетов. А также основатель Института по вопросам лидерства при Йельском университете и бывший посол США в Азербайджане.