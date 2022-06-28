В Германии суд дал пять лет тюрьмы 101-летнему экс-охраннику концлагеря

Суд в городе Бранденбург-ан-дер-Хафель (федеральная земля Бранденбург) приговорил 101-летнего бывшего охранника нацистского концлагеря Заксенхаузен Йозефа Шутца к пяти годам тюремного заключения за пособничество и подстрекательство к убийству тысяч заключенных в концлагере Заксенхаузен. Об этом во вторник сообщило агентство DPA.
По его информации, Шутц до последнего отрицал, что был охранником в концлагере.
Через Заксенхаузен, расположенный близ города Ораниенбург к северу от Берлина, с 1936 по 1945 год прошли более 200 тыс. человек. Погибли десятки тысяч узников. Заключенные были освобождены советскими войсками 22-23 апреля 1945 года.