В Германии суд дал пять лет тюрьмы 101-летнему экс-охраннику концлагеря

Суд в городе Бранденбург-ан-дер-Хафель (федеральная земля Бранденбург) приговорил 101-летнего бывшего охранника нацистского концлагеря Заксенхаузен Йозефа Шутца к пяти годам тюремного заключения за пособничество и подстрекательство к убийству тысяч заключенных в концлагере Заксенхаузен. Об этом во вторник сообщило агентство DPA.

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По его информации, Шутц до последнего отрицал, что был охранником в концлагере.