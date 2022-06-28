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25 минут назад

Китай сократит до семи дней централизованный карантин для прибывающих из-за рубежа граждан

ТАСС

Власти Китая сократят время централизованного карантина для прибывающих из-за рубежа граждан с 14 до семи дней. Об этом говорится в документе, опубликованном во вторник на сайте Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Китай сократит время карантина для прибывающих из-за рубежа граждан
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее прибывающие из-за рубежа граждане должны были пройти 14-дневный обязательный карантин, после чего в течение семи дней находиться дома и следить за состоянием своего здоровья. В случае въезда на территорию КНР в Пекине срок централизованного карантина составлял 10 дней, после чего в течение семи дней также было необходимо находиться на домашней самоизоляции.

Как сообщил комитет, обязательный карантин будет сокращен до семи дней, срок домашней самоизоляции - до трех дней. В течение 10 дней граждане должны будут сдать в общей сложности шесть ПЦР-тестов: на первый, второй, третий, пятый и седьмой день централизованного карантина, а также на третий день домашней изоляции. Тестирование будет осуществляться путем взятия мазка из горла.

Как указывается в документе, эти меры будут распространяться не только на прибывших из-за рубежа граждан, но и тех, кто находится на территории КНР и был помещен в централизованный карантин из-за контактов с инфицированными коронавирусом. Срок централизованной изоляции для них составит семь дней, домашней - три дня.

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