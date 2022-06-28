Китай сократит время карантина для прибывающих из-за рубежа граждан

Власти Китая сократят время централизованного карантина для прибывающих из-за рубежа граждан с 14 до семи дней. Об этом говорится в документе, опубликованном во вторник на сайте Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.
Ранее прибывающие из-за рубежа граждане должны были пройти 14-дневный обязательный карантин, после чего в течение семи дней находиться дома и следить за состоянием своего здоровья. В случае въезда на территорию КНР в Пекине срок централизованного карантина составлял 10 дней, после чего в течение семи дней также было необходимо находиться на домашней самоизоляции.
Как сообщил комитет, обязательный карантин будет сокращен до семи дней, срок домашней самоизоляции - до трех дней. В течение 10 дней граждане должны будут сдать в общей сложности шесть ПЦР-тестов: на первый, второй, третий, пятый и седьмой день централизованного карантина, а также на третий день домашней изоляции. Тестирование будет осуществляться путем взятия мазка из горла.
Как указывается в документе, эти меры будут распространяться не только на прибывших из-за рубежа граждан, но и тех, кто находится на территории КНР и был помещен в централизованный карантин из-за контактов с инфицированными коронавирусом. Срок централизованной изоляции для них составит семь дней, домашней - три дня.