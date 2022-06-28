В США призвали Украину к территориальным уступкам

Бывшая кандидат в президенты США Тулси Габбард призвала украинские власти сесть за стол переговоров с Россией и задуматься о нейтралитете и территориальных уступках. Об этом она написала в статье для Foreign Policy.

По мнению Тулси Габбард и ее соавтора подполковника американской армии в отставке Дэниела Дэвиса, чем больше Киев «стремится к военной победе, тем больше вероятность того, что в конечном итоге он потерпит поражение».

В свою очередь США нужно прекратить игнорировать реальность и сосредоточиться на дипломатическом решении кризиса, отметили они.

«Киев и Москва должны решить, как и когда закончится эта война, а американское оружие и другая помощь поддерживают эскалацию. (…) Любая дискуссия затронет сложные вопросы территориальных уступок и нейтрального статуса Украины. Какими бы непривлекательными не были бы условия, ситуация ухудшается по мере того, как Россия выигрывает на поле боя», - подчеркивается в статье.

По мнению американцев, в национальных интересах США не допустить ухудшения ситуации и распространения военных действий за пределы украинской территории, так как это создает угрозу применения ядерного оружия.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели обширные антироссийские санкции и начали активно поставлять оружие Киеву. В частности, президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Украине $40 млрд военной помощи.