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10 часов назад

Число случаев оспы обезьян в Канаде достигло 235

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Минздрав Канады подтвердил 325 случаев заражения населения оспой обезьян.

Число случаев оспы обезьян в Канаде достигло 235
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Больше всего заразившихся — 184 случая — выявлено в провинции Квебек.

Ещё 45 человек заразились в Онтарио, четыре случая заболевания выявлено в Альберте и два — в Британской Колумбии.

Ранее сообщалось, что власти канадской провинции Квебек начинают вакцинацию против оспы среди определённой группы населения из-за ситуации с оспой обезьян.

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, профессор вирусологии Анатолий Альтштейн в беседе с НСН высказался о ситуации с оспой обезьян.

В мире,Число заразившихся,Анатолий Альтштейн,
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