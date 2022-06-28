Темнокожий беженец из Украины столкнулся с дискриминацией в Европе

Выходец африканской Гвинеи Белла Диаби, который жил и работал в Харькове и решил уехать из Украины после начала спецоперации, столкнулся с пренебрежительным отношением на польской границе и во Франции. Как сообщает «ИноТВ», в интервью 20 minutes он рассказал, как префектура Марселя отказалась предоставлять ему временный вид на жительство, хотя он имел на него право как житель Украины.

Диаби рассказал, что решил остаться в Харькове после окончания обучения, смог найти работу и получить вид на жительство. После начала спецоперации он уехал во Львов, откуда хотел пересечь границу поездом.

«Там нам сказали, что поезда для детей и женщин, а мужчины не могут уехать. Однако на перроне остались только темнокожие и выходцы из Северной Африки», — вспоминает беженец.

Через некоторое время ему удалось сесть в вагон и добраться до польской границы, где он столкнулся с очередной дискриминацией. По его словам, иностранцам приходилось ждать пропуска в Польшу по несколько дней, оставаясь на морозе без еды. Чтобы согреться приходилось жечь одежду, которую мужчина успел забрать из дома.

После путь Диаби продолжился в Марсель через Берлин и Париж. Там 5 апреля он обратился в префектуру, однако там ему отказали в выдаче вида на жительство как беженцу.

«Мне сказали, что я не украинец и могу уходить», — рассказал собеседник французской газеты.