Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил на саммите G7, что переговоры по вывозу украинского зерна из заминированных портов достигли «момента истины», передает The Guardian.

По его словам, представители ООН ведут обсуждения, чтобы украинские зерно и российские удобрения попали на международных рынок. При этом переговоры ведутся по отдельности.

Как уточняет «Би-би-си», зерно с согласия России будет вывозиться из трех портов подконтрольных Киеву городам. Суда будут идти через Черное море в сторону Турции.

Накануне Белый дом заявил о введении санкций от имени G7 за вывоз зерна с Украины.