ООН заявила о «моменте истине» в переговорах по вывозу украинского зерна

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил на саммите G7, что переговоры по вывозу украинского зерна из заминированных портов достигли «момента истины», передает The Guardian.

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По его словам, представители ООН ведут обсуждения, чтобы украинские зерно и российские удобрения попали на международных рынок. При этом переговоры ведутся по отдельности.

Как уточняет «Би-би-си», зерно с согласия России будет вывозиться из трех портов подконтрольных Киеву городам. Суда будут идти через Черное море в сторону Турции.

Накануне Белый дом заявил о введении санкций от имени G7 за вывоз зерна с Украины.