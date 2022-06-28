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11 минут назад

Генсек ООН заявил о «моменте истине» в переговорах по вывозу украинского зерна

Газета.Ru

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил на саммите G7, что переговоры по вывозу украинского зерна из заминированных портов достигли «момента истины», передает The Guardian.

ООН заявила о «моменте истине» в переговорах по вывозу украинского зерна
Фото: ТАССТАСС

По его словам, представители ООН ведут обсуждения, чтобы украинские зерно и российские удобрения попали на международных рынок. При этом переговоры ведутся по отдельности.

Как уточняет «Би-би-си», зерно с согласия России будет вывозиться из трех портов подконтрольных Киеву городам. Суда будут идти через Черное море в сторону Турции.

Накануне Белый дом заявил о введении санкций от имени G7 за вывоз зерна с Украины.

Стало известно о готовности России пустить иностранные суда в порты Украины

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Гутерриш затягивает продовольственный кризис, не давая возможности быстрее направить зерно в развивающиеся страны.

В мире,Антониу Гутерриш,Сергей Лавров,МИД России,ООН,
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