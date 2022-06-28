На Украине заявили о желании ЕС заставить Киев отдать России территории

По сути, семёрка раскололась на ЕС и всех остальных. Если США, Канада, Великобритания и Япония пока еще готовы наращивать санкционное давление на Россию, а Джонсон лично даже пытается открыть на Балтике против России второй фронт, то ЕС уже достаточно напуган развитием событий, — считает экс-дипломат.