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34 минуты назад

На Украине заявили о желании ЕС заставить Киев отдать России территории

News.ru

Бывший украинский дипломат Ростислав Ищенко заявил, что лидеры ЕС хотят вынудить Киев прийти к компромиссу с Москвой ценой территориальных уступок. По его словам, вопрос по ситуации на Украине вызвал раскол евроатлантического альянса, что показал саммит G7, сообщает РИА Новости.

На Украине заявили о желании ЕС заставить Киев отдать России территории
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По сути, семёрка раскололась на ЕС и всех остальных. Если США, Канада, Великобритания и Япония пока еще готовы наращивать санкционное давление на Россию, а Джонсон лично даже пытается открыть на Балтике против России второй фронт, то ЕС уже достаточно напуган развитием событий, — считает экс-дипломат.

Он добавил, что в Италии, Франции и Германии понимают предупреждения Москвы о недопустимости дальнейшего ухудшения отношений. Кроме того, в Европе осознают угрозу разрушения своих экономик уже в 2022 году.

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Европейцы желают любой ценой найти с Россией некий компромисс и принудить Украину заключить мир, даже ценой потери значительных территорий, — подчеркнул Ищенко.

Ранее стало известно, что бывший кандидат в президенты США Тулси Габбард заявила: Вашингтону следует остановить поставки оружия на Украину, а правительство Владимира Зеленского должно согласиться на территориальные уступки на переговорах с Россией. Киев также должен заявить о нейтралитете, считает она.

В мире,Ростислав Ищенко,Владимир Зеленский,ЕС,
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