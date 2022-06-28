Ловушка для НАТО: Решение Литвы по Калининграду подставило альянс

Литва заманила НАТО в ловушку своим решением ограничить транзит в Калининград. Она добилась обострения отношений с Россией. Об этом заявила эксперт Эмма Эшфорд в беседе с Foreign Policy, сообщает РИА Новости.

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Эксперт задалась вопросом, обращалась ли Литва за консультацией к своим союзникам в Западной Европе или США перед тем, как ограничить транзит в Калининград. Эшфорд считает, что своими действиями Литва невольно подставила НАТО.

«Мне кажется, что это потенциальный случай заманивания альянса в ловушку, когда одному члену объединения, обычно меньшей и более слабой стороне, удается втянуть своего союзника в конфликт, который не отвечает его интересам», — пояснила она.

При этом эксперт отметила, что политика Литвы демонстрирует желание государства оборвать все отношения с Москвой, тогда как Франция, Германия и США ставят перед собой другие цели.

Кроме того, Эшфорд выразила сожаление из-за нынешней ситуации вокруг российского эксклава, напомнив, что до этого регион стремился развить связи со своими соседями.