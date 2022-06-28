В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 53.36EUR 56.05
Войти в почту
4 минуты назад

Ловушка для НАТО: Решение Литвы по Калининграду подставило альянс

Елена Прошина

Литва заманила НАТО в ловушку своим решением ограничить транзит в Калининград. Она добилась обострения отношений с Россией. Об этом заявила эксперт Эмма Эшфорд в беседе с Foreign Policy, сообщает РИА Новости.

Ловушка для НАТО: Решение Литвы по Калининграду подставило альянс
Фото: РамблерРамблер

Эксперт задалась вопросом, обращалась ли Литва за консультацией к своим союзникам в Западной Европе или США перед тем, как ограничить транзит в Калининград. Эшфорд считает, что своими действиями Литва невольно подставила НАТО.

«Мне кажется, что это потенциальный случай заманивания альянса в ловушку, когда одному члену объединения, обычно меньшей и более слабой стороне, удается втянуть своего союзника в конфликт, который не отвечает его интересам», — пояснила она.

При этом эксперт отметила, что политика Литвы демонстрирует желание государства оборвать все отношения с Москвой, тогда как Франция, Германия и США ставят перед собой другие цели.

Кроме того, Эшфорд выразила сожаление из-за нынешней ситуации вокруг российского эксклава, напомнив, что до этого регион стремился развить связи со своими соседями.

Ранее сообщалось, что Калининградская железная дорога получила уведомление от Литовских железных дорог о прекращении транзита ряда товаров, попавших под санкции Европейского союза.

В мире,НАТО,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители