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22 минуты назад

Назван главный страх Польши перед Россией

Елена Прошина

В Польше опасаются успехов России в Донбассе и возможности перехода всей территории Украины под контроль Москвы. Об этом написал обозреватель Энтони Токарз в статье для журнала American Conservative, сообщает РИА Новости.

Назван главный страх Польши перед Россией
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам журналиста, он недавно был в Польше и смог поговорить с группами людей, которые обеспокоены сложившейся ситуацией в связи с вооруженным конфликтом на территории Украины.

Журналист подчеркнул, что ему удалось пообщаться с гражданами Польши, иностранными волонтерами и украинскими беженцами. Последние выражали восхищение невероятной щедрости жителей Польши, но вместе с тем переживали из-за отсутствия у Европейского союза единой политики по беженцам. Беженцы с Украины опасаются, что с ослаблением общественного интереса к вооруженному конфликту большая часть их родины, а может, и вся страна, перейдет под контроль России, написал Токарз.

Он отметил, что его собеседники сомневаются в возможности Европейского союза принять эффективные меры с учетом продвижения армии РФ в Донбассе.

«Почти все выразили опасение из-за перспектив ответных мер [Евросоюза], особенно после появления новостей о неудачах Украины в Донбассе», — заявил обозреватель.

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