ЕС захотел заставить Киев пойти на территориальные уступки

Бывший украинский дипломат Ростислав Ищенко заявил о желании Европейского союза (ЕС) заставить Киев пойти на территориальные уступки. Об этом он написал в своей статье для «Украина.ру».

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По его словам, европейские лидеры хотят вынудить Киев прийти к компромиссу с Москвой. Он отметил, что саммит G7 показал раскол на «ЕС и всех остальных» по ситуации на Украине.

«Если США, Канада, Великобритания и Япония пока еще готовы наращивать санкционное давление на Россию, а [премьер-министр Великобритании Борис] Джонсон лично даже пытается открыть на Балтике против России второй фронт, то ЕС уже достаточно напуган развитием событий», — отметил Ищенко.

Экс-дипломат добавил, что в Брюсселе, Риме, Париже и Берлине замечают предупреждения Москвы о недопустимости дальнейшего ухудшения отношений. «Столкнувшись с очевидной угрозой разрушения своих экономик уже в текущем году, европейцы желают любой ценой найти с Россией некий компромисс и принудить Украину заключить мир, даже ценой потери значительных территорий», — написал он.