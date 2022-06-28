Киев обратился к Совбезу ООН со срочным заявлением

Киев обратился к Совету безопасности ООН с просьбой провести срочное заседание по ситуации на территории страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо украинского постоянного представителя при организации Сергея Кислицы.

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Отмечается, что заседание назначено на вторник на 15.00 (22.00 мск).

«Я имею честь запросить проведение срочного заседания СБ ООН», — говорится в письме, в котором Кислица обратился к председателю Совета безопасности.

Кроме того, он также попросил, чтобы именно генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступил с докладом по ситуации на Украине. Кислица обвинил Россию в интенсификации ракетных обстрелов украинской территории. По его словам, российские войска разрушают гражданскую инфраструктуру.

При этом РИА Новости отмечает, что Кислица, другие украинские дипломаты и некоторые СМИ пишут «Российская Федерация» со строчных букв.

Ранее постоянный представитель РФ при ЮНЕСКО Александр Кузнецов выразил мнение, что делегация Украины в ЮНЕСКО «теряет чувство меры». По его словам, другие государства все больше раздражаются их поведением.