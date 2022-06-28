В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 53.36EUR 56.05
Войти в почту
21 минуту назад

Киев обратился к Совбезу ООН со срочным заявлением

Елена Прошина

Киев обратился к Совету безопасности ООН с просьбой провести срочное заседание по ситуации на территории страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо украинского постоянного представителя при организации Сергея Кислицы.

Киев обратился к Совбезу ООН со срочным заявлением
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что заседание назначено на вторник на 15.00 (22.00 мск).

«Я имею честь запросить проведение срочного заседания СБ ООН», — говорится в письме, в котором Кислица обратился к председателю Совета безопасности.

Кроме того, он также попросил, чтобы именно генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступил с докладом по ситуации на Украине. Кислица обвинил Россию в интенсификации ракетных обстрелов украинской территории. По его словам, российские войска разрушают гражданскую инфраструктуру.

При этом РИА Новости отмечает, что Кислица, другие украинские дипломаты и некоторые СМИ пишут «Российская Федерация» со строчных букв.

Ранее постоянный представитель РФ при ЮНЕСКО Александр Кузнецов выразил мнение, что делегация Украины в ЮНЕСКО «теряет чувство меры». По его словам, другие государства все больше раздражаются их поведением.

«Например, у них вызывает просто усмешку то, что украинская делегация начала в своих документах демонстративно писать слово "Россия" с маленькой буквы», — отметил Кузнецов.

В мире,Безопасность,Антониу Гутерреш,Александр Кузнецов,ЮНЕСКО,Совбез ООН,ООН,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители