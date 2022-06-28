Киев обратился к Совбезу ООН со срочным заявлением

Киев обратился к Совету безопасности ООН с просьбой провести срочное заседание по ситуации на территории страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо украинского постоянного представителя при организации Сергея Кислицы.
Отмечается, что заседание назначено на вторник на 15.00 (22.00 мск).
«Я имею честь запросить проведение срочного заседания СБ ООН», — говорится в письме, в котором Кислица обратился к председателю Совета безопасности.
Кроме того, он также попросил, чтобы именно генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступил с докладом по ситуации на Украине. Кислица обвинил Россию в интенсификации ракетных обстрелов украинской территории. По его словам, российские войска разрушают гражданскую инфраструктуру.
При этом РИА Новости отмечает, что Кислица, другие украинские дипломаты и некоторые СМИ пишут «Российская Федерация» со строчных букв.
Ранее постоянный представитель РФ при ЮНЕСКО Александр Кузнецов выразил мнение, что делегация Украины в ЮНЕСКО «теряет чувство меры». По его словам, другие государства все больше раздражаются их поведением.
«Например, у них вызывает просто усмешку то, что украинская делегация начала в своих документах демонстративно писать слово "Россия" с маленькой буквы», — отметил Кузнецов.