Швеция, Финляндия и Турция работают над соглашением по безопасности

«В настоящее время мы работаем над соглашением между Швецией, Финляндией и Турцией, чтобы и далее сотрудничать в области вопросов безопасности, включая экспорт оружия и борьбы с терроризмом», — приводит РИА Новости его слова по итогам переговоров с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон.