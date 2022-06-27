Прокуратура ДНР обнаружила на «Азовстали» останки 172 украинских солдат

«Генеральной прокуратурой ДНР совместно с сотрудниками МВД и МЧС ДНР продолжается работа по обследованию территории города Мариуполя, в том числе комбината «Азовсталь». На территории указанного предприятия на данный момент выявлены останки 172 украинских военнослужащих», – передает ТАСС со ссылкой на собеседника.