Прокуратура ДНР обнаружила на «Азовстали» останки 172 украинских солдат

Следователи Генпрокуратуры Донецкой народной республики (ДНР) обнаружили останки 172 украинских военнослужащих на заводе «Азовсталь», сообщили в ведомстве.
«Генеральной прокуратурой ДНР совместно с сотрудниками МВД и МЧС ДНР продолжается работа по обследованию территории города Мариуполя, в том числе комбината «Азовсталь». На территории указанного предприятия на данный момент выявлены останки 172 украинских военнослужащих», – передает ТАСС со ссылкой на собеседника.
Напомним, освобождение Мариуполя завершено – территория комбината «Азовсталь» полностью очищена от боевиков нацформирования «Азов»* (против членов которого в России возбуждены уголовные дела), которые с 21 апреля были блокированы в промзоне.
*запрещенная в РФ организация.