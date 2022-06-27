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17 минут назад

Генпрокуратура ДНР обнаружила на «Азовстали» останки 172 украинских военных

Деловая газета "Взгляд"

Следователи Генпрокуратуры Донецкой народной республики (ДНР) обнаружили останки 172 украинских военнослужащих на заводе «Азовсталь», сообщили в ведомстве.

Прокуратура ДНР обнаружила на «Азовстали» останки 172 украинских солдат
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Генеральной прокуратурой ДНР совместно с сотрудниками МВД и МЧС ДНР продолжается работа по обследованию территории города Мариуполя, в том числе комбината «Азовсталь». На территории указанного предприятия на данный момент выявлены останки 172 украинских военнослужащих», – передает ТАСС со ссылкой на собеседника.

Напомним, освобождение Мариуполя завершено – территория комбината «Азовсталь» полностью очищена от боевиков нацформирования «Азов»* (против членов которого в России возбуждены уголовные дела), которые с 21 апреля были блокированы в промзоне.

*запрещенная в РФ организация.

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