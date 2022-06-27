Зеленский заявил о готовности ответить ударом на угрозу из Приднестровья

"Мы поднимали этот вопрос сегодня с госпожой президентом, по поводу рисков. Я не назвал бы - удары со стороны Приднестровья по Украине. Если и будет, я считаю, что это глобальная ошибка. Мы сигналы те или иные, какие-то получаем, они неприятные". "Но они должны знать, эти люди, которые на временно оккупированной территории Молдовы в Приднестровье находятся. Для нас это будет не удар, а пощечина, а мы ответим ударом", - заявил Зеленский.