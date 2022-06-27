Зеленский прокомментировал новость об увольнении главы СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг служи о том, что собирается отправить в отставку главу Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканова, передает ТАСС.

Фото: Ukrainian Presidential Press Office via AP Ukrainian Presidential Press Office via AP

«Что касается руководителя Службы безопасности Украины. Во-первых, если бы я захотел его уволить, я бы уже его уволил. А во-вторых, у нас сейчас проходит проверка всех правоохранительных органов», — заявил глава Украины.

Он пояснил, что некоторые из представителей разных правоохранительных органов «куда-то делись вместо того, чтобы быть на месте и защищать свое государство и народ».

Зеленский рассказал, что посещает области и лично слушает доклады о работе органов.