Президент Украины Владимир Зеленский выступил с предложением создать в мире глобальный механизм конфискации российских активов, говорится на сайте офиса украинского лидера. Такое заявление он сделал, когда обращался к лидерам стран Группы семи (G7).
Президент предложил создать действенный глобальный механизм конфискации замороженных или арестованных российских активов, — говорится в сообщении.
Владимир Зеленский выразил надежду на то, что государственный департамент США поддержит просьбу Украины признать Россию «государством-спонсором терроризма». Кроме того, Зеленский настаивает на том, чтобы в радикальной мере ограничить нефтяные доходы РФ. Он считает, что давление посредством санкций на Москву должно все больше нарастать, в том числе и за счет того, что принудительным методом будут ограничиваться цены на экспорт российской нефти.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил лидерам стран G7, что Киев будет вести переговоры с Москвой, когда он «вновь окажется в позиции сильного». Он добавил, что сейчас не время для переговоров.