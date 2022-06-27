Президент Украины Владимир Зеленский выступил с предложением создать в мире глобальный механизм конфискации российских активов, говорится на сайте офиса украинского лидера. Такое заявление он сделал, когда обращался к лидерам стран Группы семи (G7).

Владимир Зеленский выразил надежду на то, что государственный департамент США поддержит просьбу Украины признать Россию «государством-спонсором терроризма». Кроме того, Зеленский настаивает на том, чтобы в радикальной мере ограничить нефтяные доходы РФ. Он считает, что давление посредством санкций на Москву должно все больше нарастать, в том числе и за счет того, что принудительным методом будут ограничиваться цены на экспорт российской нефти.