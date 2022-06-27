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12 минут назад

ДНР одобрила запрос Марокко на общение с приговоренным к смертной казни

Lenta.ru

Донецкая народная республика (ДНР) одобрила запрос Марокко на общение с гражданином африканской страны Саадуном Брагимом, который был приговорен к смертной казни за участие в военных действиях на стороне Украины в качестве наемника. Об этом сообщает РИА Новости.

ДНР одобрила запрос Марокко на общение с приговоренным к смертной казни
Фото: РИА НовостиРИА Новости

О том, что такой запрос был подан и удовлетворен, рассказала глава МИД ДНР Наталья Никонорова. Она отметила, что родственники Брагима связывались с его адвокатом и запрашивали возможность общения, передает ТАСС.

9 июня Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни двух граждан Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Саадуна Брагима по обвинению в наемничестве и действиях, направленных на захват власти и свержение конституционного строя.

Позже глава ДНР Денис Пушилин заявил об отсутствии причин для помилования осужденных.

В мире,Шон Пиннер,Наталья Никонорова,Денис Пушилин,
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