Освобождение территории Луганской народной республики (ЛНР) подходит к завершению. Об этом ее глава Леонид Пасечник заявил в своем Telegram-канале.

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Политик сообщил о прогрессе в освобождении территории народной республики и отметил, что военнослужащие Народной милиции (НМ) ЛНР и Вооруженных сил (ВС) России «ежедневно показывают истинные примеры мужества и героизма, рискуя жизнью за мирное будущее Отечества».