Лукашенко рассказал о "второй нефти" в России

«Я главе России это все разложил. Без этого же мы не обойдемся, особенно РФ. Это, как я сказал, наша другая нефть. И под это сегодня, чтобы все это развернуть как импортозамещение, надо минимум от 200 до 250 миллионов долларов. Он говорит: это интересный проект, мы должны его изучить и обязательно продвигать», — приводятся в материале слова белорусского лидера.