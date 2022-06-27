Лукашенко рассказал о "второй нефти" в России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с самарским губернатором Дмитрием Азаровым назвал лесные ресурсы второй «нефтью» для России. Подробности беседы разместили на сайте главы страны.
Лукашенко отметил, что лесозаготовительная техника сейчас очень востребована не только в Белоруссии, но и в России. По его словам, он уже предложил президенту РФ Владимиру Путину производить ее в большем количестве.
«Я главе России это все разложил. Без этого же мы не обойдемся, особенно РФ. Это, как я сказал, наша другая нефть. И под это сегодня, чтобы все это развернуть как импортозамещение, надо минимум от 200 до 250 миллионов долларов. Он говорит: это интересный проект, мы должны его изучить и обязательно продвигать», — приводятся в материале слова белорусского лидера.
Также Лукашенко считает, что, если не начать в ближайшее время реализацию многочисленных проектов по развитию экономики, в России и Белоруссии среди граждан начнет расти недовольство, которое в итоге может закончиться тем же, чем в СССР.
На сегодняшний день в рамках программы импортозамещения страны наметили к реализации 15%. В России на них выделят 1,5 миллиарда долларов. В частности, программы предполагают выпуск белорусских товаров на внешние рынки.