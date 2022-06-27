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12 минут назад

Додон прокомментировал новые обвинения со стороны Генпрокуратуры Молдавии

RT на русскомиещё 2

Экс-президент Молдавии Игорь Додон прокомментировал информацию, что Генеральная прокуратура страны предъявила ему обвинение в превышении полномочий.

Додон ответил на новые обвинения в свой адрес
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает РИА Новости, в своём Telegram он заявил, что сегодня его пригласили в Генпрокуратуру, чтобы предъявить обвинение по делу, связанному с событиями 14-летней давности — речь о закупке электроэнергии у Украины.

«По всей видимости, прокуроры не находят доказательств по другим обвинениям, вот и решили активизироваться по этому делу. Но тогда, 14 лет назад, мы покупали электроэнергию дешевле, чем многие страны в регионе. Если меня решили обвинить в этом, то что тогда говорить о последних событиях, когда Молдавия закупает энергоресурсы на совершенно секретных условиях? В таком случае действующему руководству страны и министру инфраструктуры нужно предъявлять обвинения каждый день», — написал он.

Ранее сообщалось, что экс-президенту Молдавии предъявлено обвинение в превышении полномочий.

В мире,Игорь Додон,
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