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37 минут назад

В Хорватии заявили о провале планов Запада остановить Россию

Мария Иванова

Обозреватель хорватского портала Advance Д. Марьянович заявил, что план Запада остановить Россию на Украине провалился. Более того, по мнению Марьяновича, этот план был обречен на провал.

В Хорватии заявили о провале планов Запада остановить Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Автор отметил, что несколько месяцев назад США, Британия и ЕС утверждали, что санкции вызовут «крах режима» в России. По его мнению, эти заявления были всего лишь пропагандой.

«Сегодня понятно, почему этого [краха] не произошло, да и тогда должно было быть ясно. <…> Нужно было всего лишь включить в анализ два вопроса - будут ли расти цены на энергоносители и будет ли России кому их продавать?» - отметил Марьянович.

Он подчеркнул, что энергоносители дорожают во время крупных кризисов, а Китай и Индия всегда будут готовы покупать российскую нефть.

«Ответив на эти два важных и простых вопроса, становится ясно, что план экономического разрушения России провалился, более того, Россия сейчас получает еще более высокие прибыли, чем раньше, поэтому ей будет легче нести военные расходы», - написал автор.

Он добавил, что в то же время ущерб для Европы растет, но она, несмотря на это, «продолжает проводить политику Вашингтона» и вместо того, чтобы пытаться разрешить украинский кризис, все еще хочет «победить Россию».

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас ранее заявила, что эффект от санкций проявится со временем, и нужно просто набраться «стратегического терпения». Она отметила, что простые россияне пока недостаточно почувствовали на себе этот эффект - поддержка президента РФ Владимира Путина остается высокой.

В мире,Кая Каллас,Владимир Путин,ЕС,
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