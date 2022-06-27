Страны «большой семерки» намерены отрезать Россию от участия в мировых рынках, ограничивать ее доходы, в том числе от продажи золота, и закрыть ей доступ к технологиям. Об этом со ссылкой на совместное заявлении лидеров G7 пишет РИА Новости.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине, целью которой он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. В ответ на это ряд стран, в том числе ЕС, США и Япония, ввели обширные антироссийские санкции, как против банковского сектора, так и против ряда областей промышленности. Шестой пакет санкций ЕС включает, в том числе и отказ от российской нефти, поставляемой по морю.

Накануне канцелярия главы премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона заявила, что власти Великобритании, США, Канады и Японии собираются ввести запрет на импорт золота из России. Ограничения должны вступить в силу в ближайшее время. Они не коснутся уже приобретенного металла.

Сегодня лидеры стран G7 заявили о намерении продолжать вводить адресные санкции против России из-за спецоперации на Украине.

«Мы согласуем и расширим адресные санкции для дальнейшего ограничения доступа России к ключевым промышленным производствам, сервисам и технологиям, производимыми нашими экономиками, в частности к тем, которые поддерживают российскую промышленную базу (производства) вооружений и сектор технологий», -говорится в совместном документе, принятом по итогам саммита.

После начала российской спецоперации на Украине западные страны приняли решение серьезно повлиять на российскую авиационную отрасль. В частности, Евросоюз запретил российским самолетам использовать свое воздушное пространство и запретив продажу на российский рынок самолетов и запчастей к ним. В качестве ответной меры Россия также закрыла воздушное пространство для 36 стран.