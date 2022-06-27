Премьер Японии: Украина не должна стать «ошибочным уроком» для других стран

Японский премьер-министр Фумио Кисида заявил, что украинский кризис не должен стать «ошибочным уроком» для других стран, в частности, для Китая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на NHK.

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Кисида назвал недопустимым заход китайских судов в японские территориальные воды у островов Сенкаку, а также разработку газовых месторождений в Восточно-Китайском море.

Ранее Кисида заявил, что украинский кризис будет иметь далеко идущие последствия для всего мира и может спровоцировать конфликт в Восточной Азии.

По мнению японского премьера, конфликт на Украине может вдохновить авторитарных правителей на попытки перекроить международные правила.