Страны G7 дали обещание Украине

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны G7 пообещали поддерживать Украину так долго, как это потребуется. Об этом она рассказала в интервью ZDF.
По словам главы ЕК, «Большая семерка» гарантировала президенту Украины Владимиру Зеленскому поддержку его страны «до тех пор, пока это необходимо», даже если потребуется много лет и много миллиардов.
Фон дер Ляйен объяснила, что эта поддержка станет сигналом для «автократов со всего мира»: сейчас они внимательно следят за конфликтом на Украине и в итоге сделают выводы, можно ли без больших потерь «раздвигать границы» с помощью грубой силы.
Саммит G7 будет проходить в Германии до 28 июня. В британском правительстве ранее заявили, что в ходе саммита Британия, США, Канада и Япония договорились ввести эмбарго на поставки российского золота.