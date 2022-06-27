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31 минуту назад

Страны G7 дали обещание Украине

Мария Иванова

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны G7 пообещали поддерживать Украину так долго, как это потребуется. Об этом она рассказала в интервью ZDF.

По словам главы ЕК, «Большая семерка» гарантировала президенту Украины Владимиру Зеленскому поддержку его страны «до тех пор, пока это необходимо», даже если потребуется много лет и много миллиардов.

Фон дер Ляйен объяснила, что эта поддержка станет сигналом для «автократов со всего мира»: сейчас они внимательно следят за конфликтом на Украине и в итоге сделают выводы, можно ли без больших потерь «раздвигать границы» с помощью грубой силы.

Джонсон предрек затягивание конфликта на Украине

Саммит G7 будет проходить в Германии до 28 июня. В британском правительстве ранее заявили, что в ходе саммита Британия, США, Канада и Япония договорились ввести эмбарго на поставки российского золота.

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