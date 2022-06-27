Страны G7 дали обещание Украине

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны G7 пообещали поддерживать Украину так долго, как это потребуется. Об этом она рассказала в интервью ZDF.

По словам главы ЕК, «Большая семерка» гарантировала президенту Украины Владимиру Зеленскому поддержку его страны «до тех пор, пока это необходимо», даже если потребуется много лет и много миллиардов.

Фон дер Ляйен объяснила, что эта поддержка станет сигналом для «автократов со всего мира»: сейчас они внимательно следят за конфликтом на Украине и в итоге сделают выводы, можно ли без больших потерь «раздвигать границы» с помощью грубой силы.