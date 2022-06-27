Зеленский назвал сроки завершения военных действий на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил лидерам G7, что хотел бы завершить военные действия на украинской территории до наступления зимы. Об этом со ссылкой на Reuters пишет РБК.

По данным дипломатов ЕС, также украинский лидер попросил предоставить гарантии безопасности, оказать содействие в восстановлении страны и помочь в экспорте зерна.

В своем выступлении по видеосвязи на саммите «семерки» Владимир Зеленский призвал входящие Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США предоставить Киеву системы противовоздушной обороны, а также ужесточить санкции против России, сообщает ТАСС.

Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по словам российского лидера необходимо провести денацификацию и демилитаризацию Украины.